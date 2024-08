Playoff Champions League, il pronostico di Salisburgo-Dinamo Kiev

Salisburgo ad un passo dalla nuovissima Champions League dopo la vittoria per 2-0 in trasferta nel match d'andata giocato sei giorni fa contro la Dinamo Kiev .

Comparazione quote: esito Over 2,5

Gli austriaci hanno confermato di essere in grande spolvero: 6 vittorie e un pareggio nelle prime sette partite ufficiali della stagione. La striscia di risultati utili di fila sale a 14 se si considerano anche le gare della scorsa stagione e le amichevoli.

Anche la Dinamo Kiev arrivava con uno score di 6 successi e un pareggio alla sfida d'andata con il Salisburgo, poi è arrivato un doloroso ko che allontana l'obiettivo qualificazione. Anzi, servirà un vero e proprio miracolo. Che per i bookie non arriverà visto che il segno 1 compare a 1.53 sulla lavagna Cplay, a 1.52 su Planetwin e a 1.50 su Snai. La Dinamo dovrà prendersi dei rischi, del resto ha ben poco da difendere. Possibile dunque l'Over 2,5, offerto a 1.58 da Cplay, GoldBet e Lottomatica, a 1.57 da Sisal.