Serie B, pronostico e statistiche di Salernitana-Sampdoria

Il programma della terza giornata di Serie B prevede la sfida tra la Salernitana e la Sampdoria. La compagine campana nelle prime due partite di campionato ha prima conquistato i 3 punti in casa contro il Cittadella (2-1) e poi è uscita sconfitta dal campo del Sudtirol per 3-2. I blucerchiati invece non hanno ancora centrato il successo, al "2-2" ottenuto a Frosinone ha fatto seguito la sconfitta di misura subita a "Marassi" contro la Reggiana (1-0).