Slavia Praga-Lille, quote e pronostico: i cechi a caccia della rimonta qualificazione

1X2 finale, cechi di poco favoriti

In questa prima parte di stagione il Lille sembra essersi specializzato nel segnare due gol esatti. Così è stato in Ligue 1 contro Reims e Angers, e anche contro Fenerbahce (nel match d'andata in Francia) e appunto Slavia Praga. Squadra solida e concreta quella di Genesio, almeno questo ha dimostrato finora. Lo Slavia Praga non aveva mai perso nelle prime 7 partite ufficiali della stagione (6 vittorie e un pareggio), nè subìto più di un gol in un singolo match. Contro questo Lille servirà un'impresa per staccare il pass Champions.

Le quote relative all'esito 1X2 finale vedono lo Slavia di poco favorito. Il segno 1 è offerto a 2.40 da Cplay e Sisal, a 2.35 da Planetwin. Il pareggio si gioca a 3.20 su Snai e Sisal mentre il 2 del Lille paga 2.75 su Bet365, Lottomatica e GoldBet.

Da valutare la doppia possibilità "X primo tempo o X finale" all'interessante quota di 1.70.