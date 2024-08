Servette-Chelsea, il pronostico: per i bookie i gol non mancheranno

Oltre alla Fiorentina anche il Chelsea cerca l'accesso al tabellone principale di Conference League . I Blues sono in una posizione di netto vantaggio rispetto al loro avversario, il Servette , battuto 2-0 a Londra con reti nella ripresa di Nkunku (su rigore) e Madueke . Match ricordato anche per il clamoroso errore di Guiu a porta vuota.

Comparazione quote: Goal più Over 2,5

Nelle prime esibizioni ufficiali il Chelsea ha mostrato pregi e difetti, il 6-2 al Wolverhampton è la fotografia di una squadra ricca di talento ma che Maresca deve ancora registrare: i Blues hanno subìto 4 gol in 3 partite tra campionato e coppa.

Dura per il Servette, chiamato ad onorare l'impegno davanti al suo pubblico. Gli svizzeri, più avanti negli impegni ufficiali rispetto agli inglesi, erano usciti a testa alta dal doppio confronto con il Braga nei preliminari di Europa League: 0-0 in Portogallo, ko per 2-1 in casa. Il Chelsea è avversario di livello superiore ma segnare uno o due gol sembra obiettivo alla portata di Crivelli e compagni.

Partita dunque potenzialmente spettacolare, in cui si può ipotizzare la combo Goal+Over 2,5. Per questa opzione l'offerta di Cplay è 1.87, con Sisal che si ferma a 1.72 ed Eurobet a 1.62.