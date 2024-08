Europa League, pronostico Besiktas-Lugano: l'analisi del match

Show in campo, ecco quanto paga l'Over 2,5

Sulla carta Ciro Immobile e compagni non dovrebbero trovare grossi problemi ad archiviare la pratica svizzera davanti al proprio pubblico. Nel primo match interno stagionale i bianconeri hanno liquidato l'Antalyaspor per 4-2. Il segno 1 al termine del secondo tempo è proposto su Cplay a 1.42 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.37. La possibilità che anche la partita di ritorno regali almeno 3 reti al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per 1.60.