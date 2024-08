Serie A, pronostico Venezia-Torino: le quote del match

Il programma della 3ª giornata di Serie A mette a confronto la neopromossa Venezia e l'ostico Torino . I " Lagunari " sotto la guida di Eusebio Di Francesco sono riusciti a conquistare un solo punto nelle due partite disputate contro Lazio (3-1) e Fiorentina (0-0) mentre la compagine granata ha esordito pareggiando sul campo del Milan (2-2) e poi ha battuto in casa l' Atalanta per 2-1.

Granata favoriti ma...

Allo stadio "Pierluigi Penzo" le quote sorridono alla squadra allenata da Paolo Vanoli, il successo di Duvan Zapata e compagni è proposto su Cplay a 2.03 mentre su Bwin e Goldbet raddoppia esattamente una qualsiasi puntata. I principali bookmaker poi offrono la vittoria del Venezia (alla prima in casa) mediamente a 3.75 mentre la "X" è un'opzione che paga circa 3.45.

I "Lagunari" nonostante non godano del favore del pronostico proveranno in tutti i modi a regalare i tre punti ai propri tifosi. Il Goal moltiplica la posta per 1.82 mentre il No Goal vale 1.85.