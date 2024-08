Pronostico Inter-Atalanta, per Bastoni "gol o assist" da ex? E Bellanova...

La terza giornata di Serie A scatta venerdì sera, l'attesa è tutta per il match delle 20.45 tra Inter e Atalanta. Gasperini torna a San Siro col ricordo del pesante 0-4 incassato lo scorso anno. In generale, sono 12 le partite consecutive in cui la Dea non batte la Beneamata. Riusciranno Ederson e compagni ad invertire il trend? Ecco cosa dicono le quote.