Il Napoli di Conte è favorito contro il Parma: un sostituto (ancora) a segno?

Dall'Inferno al Paradiso nel giro di una settimana. Antonio Conte ha avuto la reazione che voleva dal suo Napoli, reduce dal 3-0 al Bologna. Lo 0-3 di Verona non sembra aver lasciato strascichi in casa partenopea e il mercato può dare ulteriore slancio alle ambizioni degli azzurri. Sabato sera (20.45) al Maradona arriva una delle squadre più in condizione del campionato, il Parma di Pecchia: 4 punti in cassaforte, frutto dell'1-1 con la Fiorentina e del 2-1 al Milan.