Juventus-Roma, gol su punizione diretta e colpo di testa: che quote!

Il programma della terza giornata di Serie A mette a confronto la Juventus e la Roma. Le due squadre hanno iniziato il campionato con una marcia completamente differente, la "Vecchia Signora" trascinata dalle direttive di Thiago Motta è reduce da un doppio 3-0 ottenuto contro Como e Verona mentre l'undici capitolino al momento vanta un solo punto in classifica frutto dello 0-0 fatto registrare a Cagliari e della sconfitta subita all'Olimpico contro l'Empoli per 2-1.