Catania-Benevento, chi vince tra Toscano e Auteri? Ecco il pronostico

Con la Serie A in pausa l'attenzione si sposta sulla Serie C. Nel girone C la seconda giornata regala un match di cartello, Catania-Benevento. Per gli etnei solo uno 0-0 all'esordio in casa del Sorrento, il Benevento ha vinto in rimonta (2-1) il derby giocato al Vigorito contro la Cavese.