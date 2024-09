Riscatto Pazienza o blitz Bertotto? Il pronostico di Avellino-Giugliano

Quattro gol subìti alla prima di campionato in casa del Picerno , una disfatta accompagnata dai fischi dei tifosi. Primi problemi da affrontare per Michele Pazienza , tecnico dell' Avellino . La sua squadra, eliminata dalla Coppa Italia per mano dell' Udinese (altri 4 gol al passivo), deve necessariamente riscattare queste pesanti sconfitte nell'unico modo possibile: battere il Giugliano .

Avellino favorito ma i precedenti...

Di fronte c'è una compagine in fiducia, il Giugliano di Valerio Bertotto. I "tigrotti" hanno esordito in campionato battendo 1-0 il Taranto, un successo che si aggiunge a quelli ottenuti ai rigori in Coppa Italia di Serie C a spese di Campobasso e Casertana (1-1 al 90').

Il Giugliano lo scorso anno ha battuto l'Avellino sia all'andata (1-3 al Partenio) che al ritorno (3-2 interno) e in entrambi i casi i gialloblù partivano decisamente sfavoriti. Insomma, l'Avellino è avvisato.

Alla luce delle motivazioni degli irpini, e in presenza di un Giugliano che non ha nulla da perdere, si può pensare ad un incontro con almeno tre reti totali. L'Over 2,5 è offerto a 2.06 da Cplay e Betsson, a 2.05 invece da Sisal.