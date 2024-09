Nations League, ecco il pronostico e le statistiche di Portogallo-Croazia

Al " da Luz " di Lisbona scendono in campo Portogallo e Croazia . Le due Nazionali sono pronte a sfidarsi per cercare di conquistare i primi punti di questa Nations League . I lusitani si presentano all'appuntamento dopo aver chiuso l'ultimo Europeo ai quarti di finale (ko contro la Francia ai calci di rigore) mentre i " Vatreni " non sono nemmeno riusciti a superare la fase a gironi .

Il Portogallo con il passare delle partite sta dimostrando sempre più di avere una difesa niente male: soltanto 3 gol subiti nelle precedenti 5 partite ufficiali. Più "ballerina" la difesa della Croazia, Pasalic e compagni ad Euro 2024 hanno incassato ben 6 reti in 270 minuti.

Una "combo" a quota 2.50

Le quote pendono tutte dalla parte del Portogallo, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.56 mentre su Planetwin e Lottomatica paga 1.53. Occhio al risultato uscito nell'ultimo precedente tra le due Nazionali: Croazia vincente per 2-1 in Portogallo. In questo match il "Goal" è un'ipotesi da 1.97 volte la puntata iniziale, la "combo" che lega il Multigol Casa 1-3 al Multigol Ospite 1-2 vale 2.50.