Pronostici Nations League, le migliori quote di Serbia-Spagna

La Spagna campione d’Europa e vincitrice dell'ultima Nations League debutta nel torneo contro la Serbia, orfana di Vlahovic. Una nazionale che ha deluso agli ultimi Europei (2 punti in 3 partite e un solo gol segnato) ma che proverà a farsi onore nella Lega A di Nations League, in cui è stata promossa dopo aver vinto un girone in cui figuravano Norvegia, Slovenia e Svezia.