Francia-Italia, sfida nella sfida Maignan-Donnarumma: la quota del rigore parato

Combo Multigol Casa+Multigol Ospite: cos'è e quanto paga

Le due nazionali sono inserite nel gruppo 2 della Lega A, insieme a Belgio e Israele. Nell’edizione 2022/23 del torneo gli Azzurri, all’epoca guidati da Roberto Mancini, arrivarono terzi in virtù della vittoria sull’Olanda nella “finalina”.

In quel torneo la Francia conquistò una sola vittoria nella prima fase: score assai modesto, tanto che i transalpini hanno seriamente rischiato la “retrocessione” nella Lega B.

Come da regolamento, le prime due del girone si qualificano per i quarti e, successivamente, i quattro vincitori prenderanno parte alla Final Four. Le terze classificate (novità) giocheranno uno spareggio con le terze della Lega B. Per la quarta sarà inevitabilmente retrocessione.

Subito dunque la sfida con l’avversario più forte per gli Azzurri, una Francia che vuole ritrovare il feeling con il gol. I Bleus di Deschamps infatti nelle ultime 7 partite giocate (6 Under 2,5) non hanno mai segnato più di una rete. Problema del gol che affligge anche l’Italia (come la Francia, 6 Under 2,5 nelle ultime 7 sfide), che deve oltretutto fare i conti con l’assenza per infortunio di Scamacca.

Sulla carta è la Francia ad avere le maggiori chances di vittoria, Cplay e Planetwin offrono il segno 1 a 1.67 mentre William Hill si ferma a 1.63. La vittoria degli Azzurri invece è offerta a 4.90 da Cplay, a 4.85 da Lottomatica e a 4.80 da Eurobet.

Difficile che l’Italia segni più di una rete al Parco dei Principi, allo stesso tempo sembra ragionevole ipotizzare che la Francia possa realizzare da una a tre reti. Da questo ragionamento prende forma la combo Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 0-1. La quota assegnata a questa opzione è pari a 1.70.

Rigore parato? La quota è invitante

Francia-Italia sarà anche la sfida a distanza tra due dei portieri più forti del mondo: Maignan e Donnarumma. Dovrebbe toccare a loro difendere la porta delle rispettive nazionali e chissà che non possano neutralizzare un calcio di rigore (agli ultimi Europei Donnarumma ipnotizzò Modric dagli undici metri). I bookmaker pagano 10 volte la posta per un simile... exploit.