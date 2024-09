Pronostico Sinner-Draper, in gioco il numero di set nella semifinale degli US Open

Dopo aver battuto per 3 set a 1 il russo Medvedev , Jannik Sinner contende a Jack Draper la finale degli US Open .

Sinner favorito, quanti set in partita?

Prima semifinale Slam per il britannico che, complice un tabellone favorevole, non ha lasciato neanche un set ai suoi avversari. Sinner è andato in crescendo durante il torneo e le prestazioni offerte contro Paul (3-0) e Medvedev lasciano pensare che il numero 1 del mondo possa far suo il match.

Sono dello stesso avviso anche i bookmaker, il successo di Sinner è proposto a 1.17 da Cplay, a 1.16 da Snai e a 1.15 da Planetwin. La vittoria di Draper è proposta a 5.20 da Cplay, a 5 da Bet365 ed Eurobet.

Con riferimento al mercato “Under/Over 3,5 Set” l’opzione “Over”, quindi almeno 4 set in partita, è offerta a 1.72.