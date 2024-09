Pronostici e quote di Nations League: l'analisi di Ucraina-Albania

Ucraina in fiducia dopo le prestazioni offerte nelle ultime due gare disputate ad Euro 2024 . La nazionale gialloblù si appresta a fare il suo esordio in Nations League dopo aver prima battuto la Slovacchia per 2-1 e poi pareggiato contro il Belgio per 0-0.

L’Albania in Germania invece non ha regalato dei risultati spettacolari: all’esordio perso contro l’Italia (2-1) hanno fatto seguito il 2-2 con la Croazia e il ko finale con la Spagna per 1-0.

Le quote sorridono ai padroni di casa

Sulla carta l’Ucraina dovrebbe avere le carte in regola per conquistare i tre punti, il segno 1 è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.70 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.05.

Interessante l’Over 1,5 Casa al termine del secondo tempo di gioco, la “combo” 1+Over 1,5 regala una quota pari a 2.17.