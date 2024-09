Pronostici Nations League, l'analisi e le statistiche di Danimarca-Serbia

La nazionale allenata da Lars Knudsen vincendo contro la Serbia avrebbe la certezza matematica di raggiungere i quarti di finale della Nations League. Le "Aquile Bianche" giovedì sera sono riuscite a contenere gli attacchi della Spagna: 0-0 il punteggio al termine dei 90 minuti di gioco.

Occhio all'ultimo precedente

Le quote pendono dalla parte di una Danimarca che contro la Svizzera è riuscita a calciare in porta per ben 7 volte. Da segnalare però che gli scandinavi hanno giocato per ben 38 minuti più recupero con l'uomo in più. Le statistiche del primo tempo vedono la Danimarca andare al riposo con soltanto il 39% di possesso palla, un possesso palla che sale fino al 63% nel corso dei 90 minuti.

Il segno 1 è in lavagna a 1.72 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.10. In 11 contro 11 la sfida potrebbe però risultare più equilibrata del previsto, l'Under 2,5 è offerto su Cplay a 1.67 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.63. L'ultimo precedente tra le due nazionali disputato ad Euro 2024 è terminato a reti bianche, lo 0-0 in questo incontro è in lavagna a 9.75.