Pronostici Nations League: quote e statistiche di Croazia-Polonia

Riflettori puntati sull'Opus Arena di Osijek per la sfida tra la Croazia e la Polonia. Tra le due nazionali in campo quella che non può assolutamente permettersi di perdere è quella croata, Modric e compagni, reduci dal ko contro il Portogallo, con un'ulteriore sconfitta rischiano seriamente di salutare la Lega A. Sicuramente più tranquilla la Polonia che dopo aver battuto la Scozia per 3-2 potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.