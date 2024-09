Pronostico Norvegia-Austria, segnano entrambe? Cosa dicono le quote

Comparazione quote: esito Goal

Fa specie che una nazionale che davanti può disporre di bomber come Haaland e Sorloth nonsia andata oltre lo 0-0 in casa del Kazakistan, centrando oltretutto una sola volta lo specchio della porta avversaria.

Anche l’Austria ha debuttato con un pareggio, 1-1 in casa della Slovenia, risultato maturato nel primo tempo con botta e risposta tra Sesko (rigore) e Laimer. Per l’ottava partita di fila dunque i biancorossi hanno incassato almeno una rete. Di contro, solo una volta nelle ultime 22 partite Arnautovic e compagni sono rimasti a secco. Dati che fanno pensare ad un match vivace, anche in presenza di una Norvegia che davanti al suo pubblico vuole battere i primi colpi in questa Nations League.

In lavagna parte davanti la nazionale di Solbakken, l’1 è offerto a 2.22 da Cplay e Betsson, a 2.20 invece da BetFlag. Il blitz austriaco (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 12 match giocati) oscilla tra i 2.90 di Bet365 e Lottomatica e 3 di Bwin. Opzione plausibile e anche ben pagata il Goal, a 1.66 su Cplay e Begamestar, a 1.63 su Planetwin.