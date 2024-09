Pronostici Nations League, quote e statistiche di Inghilterra-Finlandia

L' Inghilterra di Lee Carsley si appresta nuovamente a scendere in campo. I " Tre Leoni " dopo aver battuto l' Irlanda (2-0) nel corso della 1ª giornata del gruppo 2 della Lega B di Nations League ricevono una Finlandia che all'esordio ha perso per 3-0 in Grecia .

Match a senso unico

Le quote pendono totalmente dalla parte della nazionale inglese. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna solamente a 1.17 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 5.10. La Finlandia nelle precedenti 4 partite disputate in trasferta (amichevoli comprese) ha sempre subito un numero di reti compreso tra 2 e 4. Al "Wembley Stadium" il Multigol Casa 2-4 è proposto mediamente a 1.45. Interessante la "combo" che lega il successo dell'Inghilterra al Multigol 2-4, un tale esito di scommessa è offerto su Cplay a 1.66 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.77. Può starci il No Goal al novantesimo, il risultato esatto multiplo "2-0, 3-0, 4-0" regala una quota pari a 2.30.