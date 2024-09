Nations League, pronostico Repubblica Ceca-Ucraina: le quote del match

Riflettori puntati sulla Lega B della Nations League , esordio da dimenticare per la Repubblica Ceca che nella prima giornata del gruppo 1 ha perso per 4-1 sul campo della Georgia . L' Ucraina , prossimo avversario di Patrik Schick e compagni, invece è reduce dalla sconfitta interna contro l' Albania (2-1).

La nazionale di Ivan Hasek a Tbilisi non è riuscita a trasformare in gol i 5 tiri indirizzati verso la porta difesa da Giorgi Mamardashvili. La poco "concreta" Repubblica Ceca ora proverà a sfruttare la spinta del pubblico di Praga per trovare la via del gol in almeno due occasioni: il segno 1 è in lavagna a 2.20 mentre l'Over 1,5 Casa moltiplica una qualsiasi puntata per 2.13.

I favori del pronostico non pendono dalla parte della nazionale ucraina, il "2" al termine del secondo tempo è proposto a circa 3.10. Da non escludere l'esito Goal: la possibilità che entrambe le nazionali in campo riescano ad andare a segno è offerta su Cplay a 1.72, su Goldbet a 1.73 e su Planetwin a 1.68.