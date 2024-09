Pronostico Harrogate-Doncaster, secondo i bookmaker vincerà...

Dopo aver sfiorato la promozione in League One lo scorso anno (sconfitta ai rigori nelle semifinali playoff contro il Crewe) è ripartito il tentativo del Doncaster di salire nella terza divisione inglese.

Comparazione quote: Harrogate-Doncaster segno 2

Non male l’inizio di campionato di Billy Sharp (38 anni, bomber intramontabile) e compagni, che nelle prime cinque giornate hanno fatto registrare quattro vittorie e un pareggio (10 gol segnati, 6 al passivo). L’attuale capolista del campionato fa visita all’Harrogate, che al contrario è partito a fari spenti: un successo, un pareggio e tre sconfitte. Dato preoccupante: due ko nelle due gare interne giocate, zero gol fatti e tre al passivo.

Nei due precedenti dello scorso campionato l’Harrogate ha vinto sia all’andata che al ritorno ma questo Doncaster sembra avere le carte in regola per ribellarsi alla storia. Dello stesso avviso anche i bookmaker, il segno 2 è l’esito che si lascia preferire.

Un rapido sguardo alle quote dei bookmaker. Per Cplay, GoldBet e Lottomatica la vittoria esterna del Doncaster vale 1.70. L'offerta per il segno 1 è pari a 4.25 su Planetwin, a 4.20 su BetFlag e a 4.10 su Betsson. Il pareggio è a 3.50 su William Hill, a 3.60 su Snai mentre si sale a 3.75 su Bet365.