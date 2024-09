Pronostico Dinamo Zagabria-Hajduk, vince Petkovic o Livaja? Le quote...

Vigilia di campionato per la Dinamo Zagabria , che tanto per cambiare è prima in classifica . Dopo cinque giornate Petkovic e compagni hanno vinto 4 volte, pareggiando l’ultima (1-1) sul campo del Rijeka che insegue a due lunghezze di distanza. A quota 11 punti c’è anche l’ Hajduk di Marko Livaja , prossimo avversario della Dinamo in campionato.

Segnano entrambe? Ecco la quota del Goal

Nelle prime cinque partite l’undici di Spalato ha sempre segnato uno o due gol, subendo esattamente una rete in 4 gare su 5. Ben più prolifica la capolista che conta già 13 reti all’attivo (miglior attacco), 10 delle quali messe a segno in casa dove ha sempre vinto. Occhio però, negli ultimi sette precedenti (3 vittorie Dinamo, 2 dell’Hajduk e 2 pareggi) nessuna delle due formazioni è riuscita ad imporsi con più di un gol di scarto. Under 2,5 e No Goal si sono visti in 6 occasioni su 7.

Inversione di tendenza? Almeno una rete per parte al “Maksimir” è un’ipotesi offerta a 1.76 da Cplay, a 1.75 da GoldBet e Lottomatica.