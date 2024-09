Pronostico Betis-Leganes, Pellegrini ancora senza vittorie in campionato

Vince il Betis? La migliore quota per il segno 1

Betis con una gara in meno sulla tabella di marcia, dopo l'1-1 al debutto contro il Girona è arrivato un altro pareggio (0-0) sul campo dell'Alaves e poi il ko per 2-0 al Bernabeu contro il Real. Gli andalusi, al pari del Leganes, hanno incassato 3 reti mettendo a referto tre Under 2,5. Con tre gol fatti e altrettanti subìti anche gli ospiti mettono in vetrina l'Under 2,5, esito che in questa sfida è offerto a 1.58 dai bookmaker Cplay, Betsson e Bwin.

Negli ultimi 4 precedenti casalinghi con il Leganes il Betis è sempre riuscito a vincere. Il segno 1 è offerto a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.68 da BetFlag e a 1.67 da Snai.