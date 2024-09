Como-Bologna, pronostico incerto: occhio ai calci d'angolo

Over 8,5 Corner: scopri la quota

Seconda trasferta stagionale per i felsinei, sconfitti nettamente 3-0 a Napoli. Cinque i gol subìti in totale dagli uomini di Italiano, gli stessi incassati dal Como che per la prima volta in campionato può giocare tra le mura amiche del Sinigaglia. Un fattore non di poco conto per una squadra che ha bisogno di fiducia, anche perchè nelle prime tre gare è sempre andata in svantaggio al riposo.

Per i bookmaker è una sfida aperta a qualsiasi risultato, il Bologna è di poco favorito: segno 2 a 2.52 su Cplay, la X vale 3.25 mentre l'1 paga 2.90. Anche GoldBet e Lottomatica offrono a 2.90 la vittoria del Como mentre quella del Bologna si gioca a 2.55, con il pareggio proposto a 3.15.

I dati sulla media dei calci d'angolo fin qui registrata dalle due squadre rendono plausibile l'opzione Over 8,5 Corner, in lavagna a 1.65.