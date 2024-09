Pronostico Rayo-Osasuna, Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Rayo-Osasuna è il match che fa calare il sipario sulla 5ª giornata di Liga . Quattro i punti in classifica per i padroni di casa, reduci da due sconfitte contro Barcellona ed Espanyol . L' Osasuna ha 7 punti, tutti ottenuti in casa, ma nell'unica trasferta disputata Budimir e compagni sono stati travolti 4-0 dal Girona .

Massimo due reti in partita? La quota dell'Over 2,5

Al Rayo non si può certo rimproverare l'approccio alle partite: Camello e soci nelle prime 4 giornate non sono mai andati in svantaggio. L'Osasuna viene da due match spettacolari, nell'ultimo incontro prima della sosta ha battuto 3-2 il Celta mettendo a referto la combo "Goal 1° tempo+Goal 2° tempo".

Uno sguardo ai precedenti, in 5 degli ultimi 6 (nessun pareggio) ha sempre vinto la squadra che giocava in casa. A Vallecas il Rayo proverà a sfruttare il fattore campo: il segno 1 vale 2.10 per Cplay, GoldBet e Planetwin; il pareggio si gioca a 3.10 su William Hill, Snai e Bet365 mentre il blitz dell'Osasuna oscilla tra il 3.60 di Sisal e il 3.80 di William Hill, passando per quota 3.75 a firma Snai.

Il Rayo dovrebbe rimpinguare il suo bottino di Under 2,5, fermo all'unica uscita maturata nello 0-0 contro il Getafe. Massimo due reti totali si giocano a 1.48 su Cplay e Betsson, a 1.47 su Zona Gioco.