Pronostico Lazio-Verona, ecco una combo da tenere d'occhio

Nella prima da ex contro il Verona, Marco Baroni non può lasciarsi andare a sentimentalismi. La sua Lazio vuole ritrovare vittoria ed equilibrio, soprattutto dopo aver subìto cinque reti nelle prime tre giornate (nessun clean sheet). All'Olimpico arriva l' Hellas , con sei punti in classifica e... tre No Goal all'attivo, al contrario della Lazio che procede a ritmo di Goal e Over 2,5 .

Lazio favorita, occhio al dato in comune

C'è però un dato che accomuna le due squadre ed è relativo ai gol segnati. La Lazio ne ha messi a segno sei, quattro dei quali nei secondi tempi. Il Verona rincara la dose: cinque gol all'attivo, tutti realizzati dopo l'intervallo.

Da segnalare anche che negli ultimi quattro precedenti tra le due squadre si è sempre visto l'Under 2,5. Cosa dicono le quote? Lazio favorita per la vittoria finale, Cplay banca il segno 1 a 1.62 mentre Planetwin si ferma a 1.59 e Sisal a 1.57.

Il posticipo dell'Olimpico potrebbe regalare almeno una rete per tempo. L'offerta di Cplay per la combo Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo è di 1.78, su Eurobet si scende a 1.75 e su Sisal a 1.72.