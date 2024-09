Milan-Liverpool, Chiesa segna contro i rossoneri? Cosa ne pensano i bookie

Battesimo di fuoco per il Milan in Champions League . A San Siro arriva il Liverpool di Salah , reduce dall’inaspettata sconfitta interna in campionato contro il Nottingham Forest .

Partita da Goal a San Siro, occhio alla combo

Un ko che ha minato le certezze di una squadra che in Premier League era partita forte (tre successi senza gol subìti). I rossoneri in gare come questa possono esaltarsi, del resto hanno fatto soffrire i Reds nel doppio confronto della Champions edizione 2021/22. Due partite spettacolari condite da Goal e Over 2,5 in cui, curiosità, gli inglesi vinsero dopo essersi trovati in svantaggio. Detto altrimenti, “Ribaltone”: vale quasi 6 volte la posta l’eventualità che ce ne possa scappare un altro in Milan-Liverpool.

Sulla scorta dei precedenti le quote vanno in direzione “Goal”, almeno una rete per parte è offerta a 1.53 da Cplay, a 1.50 da GoldBet e Lottomatica. Interessante la combo formata dal Multigol 1-3 1° tempo e dal Multigol 1-3 2° tempo. Per questo tipo di opzione, che prevede da una a tre reti in ciascuna delle due frazioni, l’offerta dei bookmaker arriva a 1.85.

Segna Chiesa? I bookie ci credono!

Federico Chiesa è ancora in cerca della migliore condizione e, per questo motivo, deve ancora fare il suo esordio con la maglia del Liverpool. Esordio che per i bookie potrebbe arrivare a San Siro proprio contro il Milan e non solo, gli operatori rincarano la dose: un gol dell'esterno d'attacco italiano è proposto a 3.25. Stessa quota di Gakpo e più probabile di una marcatura di Luis Diaz (3.50), tanto per dire quanto i bookie credano in un debutto con gol dell'ex Juve.