Pronostico Manchester City-Inter, segna Haaland o Lautaro? Bookie convinti

Subito contro la favorita per la vittoria finale . L'avventura dell' Inter in Champions League inizia all'Etihad contro il Manchester City di Guardiola , primo in campionato e a punteggio pieno con quattro successi su quattro.

Le quote sui marcatori: quanto paga Lautaro Martinez

Se si considera anche il Community Shield il City ha subìto un gol esatto in 4 partite ufficiali su 5 e non solo, in 3 occasioni ha anche incassato il gol d'apertura del match. Nulla da appuntare all'Inter versione San Siro mentre contro Genoa e Monza i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio, trovandosi oltretutto in svantaggio in entrambi i match.

La memoria corre inevitabilmente alla finale di Champions 2022/23 quando un gol di Rodri fu decisivo per la vittoria di Guardiola su Inzaghi. I bookmaker nell'occasione strizzano l'occhio all'ipotesi Goal, esito offerto a 1.70 da Cplay, a 1.67 da Bet365 e a 1.63 da Planetwin.

La sfida nella sfida Haaland-Lautaro Martinez per i bookie la vince il norvegese, che in campionato ha giàstaccato la concorrenza segnando 9 gol. Il sigillo di Haaland vale 1.85, più alta l'offerta per Lautaro che si gioca marcatore a 3.50.