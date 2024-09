Atalanta-Arsenal, quote e pronostico: si punta anche su pali e traverse

Match con almeno tre reti? La quota dell'Over 2,5

Più concreti che spettacolari i Gunners in questo avvio di stagione, lo confermano i numeri. Sei gol segnati e uno solo al passivo (contro il Brighton) hanno fruttato agli inglesi 10 punti sui 12 in palio. Se l’Arsenal ha marchiato con l’Under 2,5 il suo primo scorcio di campionato, al contrario l’Atalanta (due vittorie e due sconfitte) viaggia a ritmo di Over 2,5, con media di 4 gol totali a partita.

Secondo i bookmaker è più probabile che si assisterà ad un match con almeno tre reti complessive, a quota 1.74 su Cplay e StarYes, a 1.70 su Planetwin. Anche le statistiche relative ai primi tempi dell’Atalanta fanno rima con spettacolo.

Il quinto Over 1,5 primo tempo consecutivo della Dea è un’opzione da 2.60 volte la posta se si sceglie il bookmaker Sisal, 2.57 su StarYes e Cplay.

Intrigante la proposta “Over 0,5 pali/traverse” nel match, a quota 1.80. L’offerta dei bookie sale a 5 per due o più legni colpiti.