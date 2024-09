Pronostici Serie A, quote e statistiche di Cagliari-Empoli

Le danze della 6ª giornata di Serie A si aprono all’ Unipol Domus di Cagliari . La compagine allenata da Davide Nicola , reduce dal ko interno contro il Napoli per 4-0, si appresta a ricevere un Empoli che ha stupito un po’ tutti in questo inizio di stagione.

La squadra di Roberto D’Aversa risulta ancora imbattuta in campionato. Nel dettaglio i toscani hanno esordito pareggiando in casa contro il Monza (0-0), poi dopo aver battuto la Roma all’Olimpico per 2-1 hanno fatto registrare altri due pareggi contro Bologna (1-1 al Dall’Ara) e Juventus (0-0 al “Castellani”).

Padroni di casa favoriti ma...

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa (il segno 1 vale circa 2.25 mentre il “2” moltiplica la posta per 3.40) ma visto lo stato di forma degli ospiti non si possono escludere 1 o 2 reti da parte dei toscani. Il Multigol Ospite 1-2 è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.65.