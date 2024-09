Pronostico Catanzaro-Cremonese, quote e consigli su cosa giocare

La 6ª giornata di Serie B prende il via allo stadio "Caravolo" dove il Catanzaro ospita la Cremonese. Un solo punto divide in classifica le due squadre, grigiorossi avanti 7 a 6. Nell'ultimo turno la squadra di Stroppa ha centrato il suo primo pareggio in campionato: 1-1 interno con lo Spezia. Un punto anche per il Catanzaro, che ha chiuso sullo 0-0 in casa del Cittadella. Per i calabresi si è trattato del terzo segno X in cinque partite.