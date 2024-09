Cosa giocare in Juventus-Napoli: il possibile risultato esatto. E Conte...

All' Allianz Stadium di Torino c'è grande attesa per il confronto tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte . La formazione bianconera dopo aver regalato ai suoi tifosi un doppio 3-0 contro Como e Verona non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro Roma ed Empoli . In crescendo i risultati dei partenopei , Romelu Lukaku e compagni dopo aver perso per 3-0 a Verona hanno sempre conquistato i tre punti contro Bologna (3-0), Parma (2-1) e Cagliari (4-0).

Porte violate allo Stadium di Torino

Le quote pendono leggermente dalla parte della "Vecchia Signora". Il segno 1 al novantesimo è in lavagna a circa 2.20 mentre il "2" si gioca mediamente a 3.35. Nelle prime 4 giornate di campionato la Juventus ha sempre centrato il No Goal (al massimo una squadra a segno), il Goal in controtendenza è proposto su Cplay a 1.90, su Goldbet a 1.87 e su Planetwin a 1.85. Come possibile risultato esatto multiplo intriga il cluster "1-1, 2-1, 1-2, 2-2" offerto a 2.50.

Conte espulso? Quanto vale per i bookmaker

Juve-Napoli si gioca in campo ma anche in panchina, dsove siede uno dei protagonisti indiscussi di questa sfida: Antonio Conte. Ex Juve, un sanguigno, per lui questa non può essere mai una partita come le altre. I bookmaker hanno aperto il gioco sull'eventualità che il tecnico salentino possa essere espulso. Un'eventualità da circa 12 volte la posta!