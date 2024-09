Pronostici Serie A, l'analisi di Fiorentina-Lazio

In Serie A il "lunch match" domenicale va in scena allo stadio "Artemio Franchi" e mette a confronto la Fiorentina e la Lazio. Tra le due squadre è quella biancoceleste ad aver raccolto più punti in questa prima parte di stagione, la compagine allenata da Marco Baroni ha totalizzato ben 7 punti in casa (3-1 Venezia, 2-2 Milan e 2-1 Verona) mentre in trasferta è uscita sconfitta dal campo dell'Udinese (2-1).