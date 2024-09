Pronostico Betis-Maiorca, occhio al "record" di Pellegrini

In Liga si viaggia a velocità sostenuta. Lunedì sera (ore 21) Betis-Maiorca completa la 6ª giornata , domani si scende di nuovo in campo per il turno infrasettimanale.

Betis, ecco il dato che sorprende

La squadra di Manuel Pellegrini punta alla terza vittoria interna di fila dopo quelle ottenute contro Leganes e Getafe. Sulla loro strada gli andalusi troveranno una squadra che, come il Betis, segna e subisce assai poco. In questo contesto No Goal e Under 2,5 vanno a nozze ma c’è di più.

Il Betis è rimasta l’unica formazione della Liga a non aver ancora subìto gol nel primo tempo. Il Maiorca dell'ex laziale Muriqi ha giocato sei gare, non ha mai subìto più di un gol nè segnato più di una rete.

La tradizione col Betis è tuttavia negativa: tutte sconfitte negli ultimi 5 precedenti, sempre con uno o due gol di scarto. Il pronostico sorride ancora al Betis, una cui vittoria è quotata a 1.86 da Cplay, 1.85 da William Hill e 1.83 da Snai.

Non scende di molto l’offerta prevista per la combo 1X+Multigol 1-3: a 1.70 su Cplay, 1.69 su StarYes e 1.67 su Elabet.