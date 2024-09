Pronostico Atalanta-Como, ostacolo Fabregas per Gasperini: le quote del match

Ha affrontato l’ Arsenal partendo sfavorita ed è uscita dal campo con i maggiori rimpianti. L’ Atalanta ha portato con sè queste sensazioni dopo lo 0-0 in Champions contro i Gunners , risultato preceduto dal pirotecnico 3-2 in campionato contro la Fiorentina .

Over 2,5 al Gewiss? Le quote dei bookie

Non sarà facile per Gasperini il compito di resettare tutto e mettere a fuoco la sfida con il Como, che nelle prime 4 giornate ha raccolto solo 2 punti. I lariani sono alla loro quarta trasferta in Serie A, in casa invece la scorsa settimana hanno sfiorato la prima gioia facendosi rimontare due reti dal Bologna.

L’Atalanta viaggia con una media di 4 gol (fatti e subìti) a partita ed è quasi logica conseguenza che i bookie si aspettino un altro Over 2,5 dal posticipo del Gewiss. Almeno tre reti sono offerte a 1.60 da Cplay, Lottomatica e Planetwin.

Restando fermi sull’ipotesi di un match divertente, vale la pena considerare il Multigol 3-5: quota 1.90 sulle lavagne di Cplay, Elabet e StarYes.