Pronostico Pescara-Perugia, statistiche ed esiti da tenere d'occhio

Il Pescara ci sta facendo l’abitudine, per la pazza gioia dei suoi tifosi. Contro la Pianese gli abruzzesi hanno vinto, come contro il Rimini , trovando il guizzo risolutore nei minuti finali di partita. Con il Delfino in campo non ci si annoia mai. Folle era stato anche il finale, 2-2 con botta e risposta sul filo di lana (e oltre). Tradotto: sei gol su sette segnati nei secondi tempi, il Perugia è avvertito.

Pescara a segno nel primo tempo? Ecco la quota

Gli umbri dopo aver segnato sei gol nelle prime due giornate (quattro punti raccolti) hanno frenato da questo punto di vista perdendo 2-0 col Carpi e pareggiando 1-1 col Gubbio. Partita indubbiamente difficile per la squadra allenata da Formisano, considerata sfavorita anche dagli operatori. Il segno 1 si gioca a 1.93 su Cplay, a 1.90 su Planetwin e Snai. La vittoria degli umbri è in lavagna a 3.50 su Goldbet e Lottomatica, a 3.30 su Bwin. Lo scorso anno Perugia-Pescara finì 1-1 mentre all’Adriatico vinse 1-0 il Grifo.

Contro Torres e Pianese il Pescara è sempre andato al riposo in svantaggio sullo 0-1, per chi crede che la tendenza possa essere almeno parzialmente invertita è da tenere d’occhio l’esito Over 0,5 Casa primo tempo (quota 1.90). L’offerta prevista per il segno 1 al primo tempo sale a 2.60.