Torino-Empoli, il pronostico: occhio al secondo tempo

Stadio Olimpico Grande Torino, martedì sera alle 21 è in programma il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra il Toro e l'Empoli. Una sfida tra due squadre imbattute nelle sei partite ufficiali fin qui disputate in stagione (cinque in campionato più l'esordio in Coppa Italia). La vincente sfiderà la Fiorentina negli ottavi di finale.