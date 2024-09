Dinamo Kiev-Lazio, chi vince? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Precedenti, quote e pronostico

Gli ucraini hanno perso un solo match dei dodici ufficiali fin qui disputati in stagione: ko doloroso, maturato nell'andata dei playoff di Champions League contro il Salisburgo. Curiosità: le ultime 4 gare giocate dagli ucraini proprio nei preliminari di Champions sono terminate con due reti esatte (somma gol 2). Non è "dello stesso avviso" la Lazio, che in Serie A ha sempre chiuso i suoi match con tre/quattro gol totali. Per i biancocelesti en plein di Goal e Over 2,5. Dinamo e Lazio si sono incontrate quattro volte nella loro storia e i biancocelesti hanno vinto in tre occasioni (un pareggio completa il quadro).

Nell’occasione il segno 2 della Lazio si gioca a 2.00 su Cplay, a 1.99 su Eurobet e a 1.97 su Snai. Per chi crede che la Lazio possa far registrare il suo primo No Goal in stagione l'offerta di Cplay e Betsson è pari a 2.07 mentre su Bet365 si scende 2.05.