Caccia alla coppa, Roma e Lazio sfidano Spurs e Red Devils

Dopo la prima scorpacciata di Champions è la volta dell’ Europa League . Stessa formula della coppa più nobile: girone unico a 36 squadre, con otto sfide da giocare per ciascuna partecipante. La Lazio di Marco Baroni (per lui esordio assoluto in una competizione europea) debutta contro la Dinamo Kiev , sul neutro di Amburgo. In Europa i biancocelesti proveranno a dare una dimostrazione di solidità, che finora è mancata in campionato: 8 gol subìti in 5 partite e nessun clean sheet. La Dinamo, forse distratta dalla sfida con la Lazio, ha pareggiato l’ultima di campionato dopo averne vinte cinque di fila. In stagione ha perso un solo match, contro il Salisburgo, nei playoff di Champions. Insomma, è avversario da maneggiare con cura ma che si può battere. Lo dice la storia: tre vittorie della Lazio e un pareggio nei quattro precedenti ufficiali . Secondo gli esperti SisalTipster il successo biancoceleste ha il 47% di materializzarsi, la Dinamo “insegue” al 26% mentre il pareggio è al 27%. La Dinamo ha subìto più di un gol solo in due partite su dodici in questo avvio di stagione. La Lazio che segna almeno due reti è un’opzione al 48%. In questa prima parte di campionato la Lazio ha trovato in Nuno Tavares una bella fonte di assist . Che il terzino possa sfornarne un altro contro la Dinamo è al 18%. Sponda Dinamo l’esperto Yarmolenko protagonista con gol o assist è al 33% . La velocità degli attaccanti laziali può mettere in difficoltà la retroguardia ucraina, che potrebbe commettere qualche irregolarità di troppo. Più cartellini alla Dinamo Kiev è un’ipotesi al 40% .

Man United, De Ligt e Zirkzee guidano l’assalto al Twente

Nella stagione 2016/17 il Manchester United ha vinto la sua prima ed unica Europa League (con Mourinho in panchina) contro l’Ajax. Stasera l’avventura in Champions degli inglesi inizia, caso strano, contro un’altra olandese: il Twente. Cammino non trascendentale quello della squadra di Enschede, che in campionato si è svegliata negli ultimi 180 minuti. Ma gli avversari battuti erano di ben altro spessore rispetto al Man United di ten Hag (altro olandese), che sulla carta ha la strada in discesa in questo incontro. Sono di questo avviso gli esperti SisalTipster, la vittoria inglese infatti è al 73% mentre si scende drasticamente all’11% per il blitz del Twente. Nell’ultima di campionato i Red Devils non sono andati oltre lo 0-0 in casa del Crystal Palace, un altro segno X è al 16%. Nelle ultime quattro partite del Manchester United almeno una squadra non ha segnato: la squadra di casa che vince senza subìre reti si attesta sul 39% mentre un calcio di rigore fischiato all’Old Trafford è al 33%. L’ex Bologna Zirkzee è fermo al gol decisivo segnato contro il Fulham. L’olandese vuole incrementare il suo bottino e le chances di vederlo festeggiare all’Old Trafford sono fissate al 45%. Da un olandese all’altro. De Ligt è sempre un pericolo sui calci da fermo, un gol dell’ex Juve al Twente è dato al 10%.

Galatasaray, il pareggio è "vietato"

Prime nei rispettivi campionati, Galatasaray e Paok si apprestano a sfidarsi nel catino bollente del Rams Park di Istanbul. Sei vittorie in sei giornate per i turchi in campionato, pesantissima l’ultima (3-1) perchè ottenuta sul campo dei grandi rivali del Fenerbahce, il club allenato da Josè Mourinho. Di contro i ko del “Gala”, pochi, sono stati dolorosissimi: in Supercoppa di Turchia contro il Besiktas di Ciro Immobile (addirittura 0-5) e nel doppio confronto dei playoff di Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys.

Il Paok tra campionato e coppe ha giocato undici incontri e, al 90’, non ha conosciuto sconfitte.

Il primo ko stagionale tuttavia potrebbe essere dietro l’angolo e, secondo gli esperti SisalTipster, si attesta sul 61%. Il blitz greco ad Istanbul è al 16%, ipotesi pareggio invece al 23%: occhio perchè in casa il Galatasaray non divide la posta addirittura da novembre 2023: 3-3 col Manchester United. Nelle ultime due partite di campionato il Galatasaray ha preso il largo segnando tre reti, per poi concedere il gol (l’ultimo del match) della bandiera ai suoi avversari. Stavolta l’ipotesi che a segnare per ultimo sia il Galatasaray è in vantaggio, al 63%, rispetto al Paok che realizza la rete che chiude le danze: al 30%.

Okan Buruk davanti ha solo l’imbarazzo della scelta. La prima nomination va a Victor Osimhen, nel tabellino marcatori al 49%. Forte anche la candidatura di Mauro Icardi in fatto di sigillo in qualsiasi momento della sfida: al 45%. Anche Dries Mertens ha il piede caldo e lo ha dimostrato andando a segno contro il Fenerbahce nell’ultima di campionato. Gol o assist al 42% per l’ex folletto del Napoli.

Porto, qualità ed esperienza per superare il Bodo Glimt

L’attuale capolista del campionato norvegese contro la seconda del torneo portoghese. Bodo Glimt-Porto è una delle gare più interessanti di questa prima due giorni di Europa League. I norvegesi masticano amaro per essere stati ad un passo dal qualificarsi alla Champions: sogno evaporato contro la Stella Rossa. Il Porto vola in Norvegia con cinque successi e un ko (Sporting Lisbona) in campionato. Dalla loro i Dragoni hanno esperienza e qualità per partire con tre punti. Secondo SisalTipster i lusitani vincenti sono al 50%, meno accreditati i norvegesi, offerti al 25%, stessa percentuale per il pareggio. La stellina Omorodion ha scaldato i motori con una doppietta nell’ultima di campionato contro il Guimaraes. Un gol del classe 2000 si trova al 33%. Si può pensare ad un match divertente con almeno due reti già nei primi 45 minuti: ipotesi al 39%.

Caccia alla Coppa, Roma e Lazio sfidano Spurs e Red Devils

La caccia alla nuova Europa League parte oggi con Tottenham e Man United che, secondo gli esperti SisalTipster, sono le due squadre da battere. Gli Spurs, al 24%, vanno a caccia di un titolo europeo dopo 40 anni mentre i Red Devils, che la competizione l’hanno vinta nel 2017, hanno il 20% di chance di incrementare ulteriormente la loro già ricca bacheca. Il podio delle favorite è completato dalla Roma con Ivan Juric, all’esordio in una manifestazione continentale, che, al 14%, potrebbe esultare al San Mamés il prossimo 21 maggio. Proprio i padroni di casa dell’Athletic, i quali esordiranno proprio contro i giallorossi, sognano un trionfo davanti ai propri tifosi, al 10%. La Lazio di Baroni punta a diventare la sorpresa dell’Europa League partendo un po’ dietro, vittoria finale all’8%, ma pronta a sorprendere chi la precede nella griglia delle favorite.