Europa League, Juric sfida Valverde: chi vince Roma-Athletic secondo gli esperti

Ostacolo basco per la Roma di Ivan Juric nella prima giornata di Europa League . All’Olimpico stasera (ore 21) arriva l’ Athletic Bilbao di Valverde , che con tre vittorie di fila ha scalato posizioni nella classifica della Liga, piazzandosi in orbita Champions. Si tratta del primo incrocio ufficiale tra la Roma, che questa coppa l’ha sfiorata negli ultimi due anni, e l’Athletic. Valverde però si ricorda bene dell’Olimpico: qui, il 10 aprile 2018 , perse 3-0 contro i giallorossi , protagonisti di un’impresa leggendaria contro il Barcellona . Per Juric è l’ esordio assoluto da allenatore in Europa . Il neo tecnico giallorosso ha debuttato domenica in campionato calando il tris contro l’Udinese, superando il (magro) bottino di due reti delle precedenti quattro partite disputate dai giallorossi. Il successo della Roma secondo gli esperti SisalTipster è al 45% , più probabile quindi rispetto al colpo basco (26%) e al pareggio (29%). Partita a scacchi tra Juric e Valverde? Un ipotetico risultato di parità a metà gara si attesta sul 45% mentre un match con massimo due gol totali, al 56%, è in leggero vantaggio rispetto a tre o più gol (44%). Artem Dovbyk ritrova dunque l’Athletic Bilbao indossando una maglia diversa da quella del Girona, con cui lo scorso anno si è laureato capocannoniere: ben 24 sigilli. Nessuno di questi, però, è arrivato contro i baschi. Un piccolo tabù che Dovbyk, primo marcatore contro Genoa e Udinese, vorrà sfatare: al 33% l’ucraino a segno in qualsiasi momento del match. Tra i convocati di Valverde figura anche Nico Williams , tra gli artefici del trionfo spagnolo a Euro 2024 . Gol o assist del temibile esterno classe 2022 è uno scenario fissato al 29%.

Besiktas con Immobile contro l’Ajax di Farioli

Parola d’ordine: inseguimento. Ajax e Besiktas rincorrono un posto nelle prime otto della classifica di Europa League (a girone unico) e guardano dal basso in alto anche nei rispettivi campionati. Gli olandesi di Farioli contano di sfruttare il fattore campo, decisivo in quattro delle cinque partite ufficiali fin qui giocate ad Amsterdam. Il Besiktas di van Bronckhorst dal canto suo può contare su un attacco ispirato, in cui Ciro Immobile si è ambientato subito alla grande. Non a caso, i turchi hanno segnato 8 gol in due partite (al Lugano) nei playoff di Europa League. Presupposti che fanno pensare ad un match con almeno un gol per parte, eventualità valutata al 61% da SisalTipster. L’Ajax ha sempre battuto il Besiktas nei sei precedenti e vuole infilare la settima vittoria, al 49%. Si scende al 26% per un risultato di parità e al 25% per il blitz turco ad Amsterdam. Il nuovo che avanza contro esperienza e killer instinct: detto altrimenti, Brobbey vs Immobile. L’attaccante olandese a segno nei 90 minuti è un’ipotesi che viaggia al 33% mentre l’ex capitano della Lazio che ammutolisce la Johan Cruijff Arena è uno scenario al 28%. Da valutare infine l’eventualità, al 20%, di un cartellino rosso in Ajax-Besiktas.

Dzeko guida il Fenerbahce contro l’Union St. Gilloise

Anno nuovo, vecchi fantasmi per l’Union Saint Gilloise. Lo scorso anno l’undici belga è rimasto a secco di gol nelle tre trasferte di Europa League. Un problema tornato attuale di recente, viste le 4 gare di fila senza reti in campionato. Eppure, parliamo di una squadra che due anni fa è approdata ai quarti, sbattendo sullo scoglio Leverkusen. Trasferta complicata in casa del Fenerbahce di Mourinho, che questa coppa l’ha già alzata al cielo due volte con Porto e Man United. La vittoria di Dzeko e compagni è al 57% per SisalTipster, il blitz dei belgi è fissato al 18%. L’ex romanista, in gol al 40%, sabato ha segnato il gol della bandiera nel match perso 3-1 contro i rivali del Galatasaray. Chances al 61% che quella turca sia l’ultima squadra

a segnare anche in questa sfida. Negli ultimi due turni di campionato la squadra di Mourinho ha potuto beneficiare di un calcio di rigore. Un penalty in questo match è al 33%.

Tottenham, missione clean sheet cojntro l'outsider Qarabag

Una delle favorite per la vittoria finale contro una delle “outsider”. Tottenham e Qarabag sono pronte a sfidarsi stasera a Londra ed è logico come la pressione sia tutta sulle spalle del club inglese, a cui non può che andare stretto l’attuale decimo posto in Premier League. La sfida tra Tottenham e Qarabag non è un inedito visto che inglesi e azeri si sono già sfidati in Europa League nel 2015: doppio successo del Tottenham, che in casa vinse 3-1 con una doppietta del sudcoreano Son. La terza affermazione consecutiva degli inglesi, al 81%, non è in discussione secondo gli esperti SisalTipster. Meno accreditato il pareggio, all’11%, mentre le chances del Qarabag di fare il colpaccio a Londra scendono al 6%. Del resto gli azeri hanno fallito l’appuntamento con la qualificazione alla Champions League rimediando un complessivo 5-0 nel doppio confronto con la Dinamo Zagabria. Per il Tottenham vincere e mantenere la porta inviolata sarebbe il modo migliore per iniziare l’avventura in Europa. Questo scenario è dato al 44%, da segnalare che nelle sei partite ufficiali fin qui disputate solo contro l’Everton gli inglesi hanno vinto senza subìre gol. A proposito di reti, mister Postecoglou dovrebbe dare fiducia a Solanke, l’uomo che ha guidato la rimonta dei suoi contro il Brentford nell’ultima di campionato. Una rete dell’ex Bournemouth in qualsiasi momento è un’opzione valutata al 45%. Son è il faro del Tottenham, gol o assist del sudcoreano al 65%.

Occhio anche ai piedi buoni di due ex giocatori della Juventus, Bentancur e Kulusevski. Il primo è dato uomo assist al 15% mentre l’ala della nazionale svedese che manda in gol un suo compagno è un’ipotesi al 26%.

Il Lione debutta contro l’Olympiacos del “Re di coppe” Mendilibar

Il battesimo europeo del Lione avviene contro l’Olympiacos, squadra che ha vinto l’ultima edizione di Conference League. Sage può contare su una rosa variegata: Cherki in vetrina, gli ex Roma Veretout, Diawara e Matic, l’esperienza di Tolisso e Matic, il veterano Lacazette e il georgiano Mikautadze. Un “mix” che però ha fruttato all’OL la miseria di 4 punti in altrettante giornate di campionato. L’Olympiacos, forse distratto da questo match inaugurale, ha perso l’ultimo match della Super League greca in casa dell’Aris. Vincere in Francia non sarà facile ma nulla è impossibile per il mago delle coppe, Mendilibar, vincitore di Europa League e Conference negli ultimi 2 anni rispettivamente con Siviglia e appunto Olympiacos.

Chi vincerà la sfida? Secondo SisalTipster più chances per il Lione, accreditato di un 51%, mentre i greci sono dati al 23%. Francesi dunque favoriti pur non essendo un esempio di regolarità, un mezzo passo falso (ovvero il pareggio) è al 26%. Piccoli Kvara crescono: Mikautadze in gol è al 33%. El Kaabi, 11 reti in Conference lo scorso anno, vuole subito battere un colpo: al 28%. I greci puntano sul fattore sorpresa: al 35% le possibilità di vederli segnare per primi.