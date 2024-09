Goldbetlive, molto più di un livescore: concorsi a premi, rubriche e...

Per gli appassionati di calcio e sport a 360 gradi la piattaforma Goldbetlive è una tappa imperdibile. Molto più di un semplice livescore : basta un rapido sguardo (o meglio, click) per rendersene conto. Ecco cosa trovare su Goldbetlive .

Concorsi, Community e tanto altro: l'offerta di Goldbetlive

Dal calcio al tennistavolo, passando per basket, tennis e tantissimi altri sport. Il servizio livescore di Goldbetlive è in grado di soddisfare le richieste di tutti gli appassionati che vogliono essere aggiornati in tempo reale sugli avvenimenti in programma. Ma c'è di più, molto di più.

Davvero interessante la sezione che ospita i Contest, concorsi periodici che mettono in palio ricchi premi. Attualmente è disponibile "ICONE", che mette in palio maglie appartenute a campioni di calcio del passato. Partito da pochi giorni, il concorso ha subito riscosso un notevole successo.

Clicca qui per saperne di più sul concorso ICONE

Su Goldbetlive ogni utente può diventare creator. Il Creative Hub nasce proprio per condividere le emozioni dello sport con un'appassionata Community. Chi vuole vivere questa adrenalina raccontando dal vivo la propria passione per lo sport è nel posto giusto. Scopri la sezione dedicata al Creative Hub su Goldbetlive. Chi ha provato questa esperienza porta con sè un ricordo indelebile ancora oggi: c'è chi ha festeggiato allo stadio Maradona, nel 2023, lo Scudetto del Napoli! E a proposito di Community, Goldbetlive collabora con la famosissima Chiamarsi Bomber.

Top11 in collaborazione con Dazn: ecco di che si tratta

Goldbetlive è anche un universo fatto di news, approfondimenti e statistiche su tutti gli sport, rubriche e interviste ai gamers professionisti più famosi degli eSports. Occhio a non perdere di vista i sondaggi: attualmente viene proposto, in collaborazione con Dazn, la TOP11. La prossima votazione si apre il 30 settembre, curiosi di sapere la TOP11 della scorsa giornata di Serie A? Basta cliccare qui.

Goldbetlive ovviamente è anche sui Social: Instagram, Facebook e Youtube. Altri canali da seguire per rimanere sempre aggiornati!