Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Psg-Rennes

Il Psg torna a giocare al " Parco dei Principi " dopo aver pareggiato per 1-1 sul campo del Reims . La squadra allenata da Luis Enrique questo fine settimana ospita un Rennes che la scorsa settimana è stato fermato in casa dal Lens per 1-1.

La compagine parigina al momento vanta il miglior attacco del torneo con 17 reti, Bradley Barcola e compagni nel dettaglio ne hanno segnati 9 in casa (6-0 Montpellier e 3-1 Brest) e 8 in trasferta. Il Rennes ha raccolto 0 punti nelle prime due gare della stagione disputate lontano dal "Roazhon Park", I rossoneri dopo aver perso per 3-1 contro lo Strasburgo non sono riusciti ad arginare neanche gli attacchi del Reims (2-1).

Show in vista al "Parco dei Principi"

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte del Psg. La vittoria dei padroni di casa si gioca mediamente a 1.40 mentre la doppia chance X2 è proposta a 2.65. La compagine di Luis Enrique nelle prime due partite disputate al "Parco dei Principi" ha sempre fatto registrare l'Over 3,5. Al termine del secondo tempo la "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5 è offerta su Cplay a 1.77 mentre su Sisal ed Eurobet paga rispettivamente 1.70 e 1.72.