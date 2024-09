Pronostico Newastle-Man City, Haaland è già in doppia cifra: ecco le quote

Newcastle-Manchester City (in programma sabato alle 13.30) è un degno modo di inaugurare la sesta giornata di Premier League . La squadra allenata da Guardiola è in vetta con 13 punti ma la classifica è cortissima tanto che lo stesso Newcastle , in caso di vittoria, aggancerebbe i Citizens a quota 13 punti.

Esito Multigol 2-4: le quote

La scorsa settimana un gol di Stones al 98’ ha evitato al City di capitolare contro l’Arsenal (2-2 il finale) mentre il Newcastle è uscito sconfitto per la prima volta in questo campionato: 1-3 in casa del Fulham. No Goal all’esordio, poi quattro Goal di fila: così Newcastle e City da inizio campionato.

Di più, con loro in campo finora lo 0-0 è un illustre sconosciuto. Spettacolari gli ultimi cinque precedenti in Premier League andati in scena al St. James’ Park: tutti Over 3,5, con tre vittorie del City e due pareggi.

Con Haaland (10 gol in cinque partite) il City parte praticamente da 1-0.

Il favore dei pronostici è tutto per gli ospiti, il segno 2 vale 1.58 per i bookmaker Cplay, Planetwin e Betsson mentre l’1 va dal 4.75 di BetFlag, passando per il 4.90 di Eurobet fino ad arrivare a 5.25 su Bet365.

Si può ipotizzare un match con minimo due, massimo quattro gol totali (Multigol 2-4): quote che oscillano tra 1.55 e 1.60.