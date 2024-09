Pronostici Serie A, Genoa-Juventus: ecco cosa giocare

La Juventus di Thiago Motta torna in campo dopo aver chiuso il terzo incontro consecutivo sullo 0-0. La squadra bianconera nel dettaglio dopo aver battuto per 3-0 sia il Como che il Verona non è mai andata oltre il pareggio contro Roma , Empoli e Napoli .

Questo fine settimana Dusan Vlahovic e compagni si presentano a Marassi per sfidare il Genoa. L'undici di Alberto Gilardino in questo avvio di stagione ha collezionato soltanto 5 punti frutto di una vittoria contro il Monza (1-0), due pareggi con Inter (2-2) e Roma (1-1) e due sconfitte con Verona e Venezia (entrambe per 2-0).

Bianconeri favoriti

La Juventus parte con i favori del pronostico, il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è in lavagna mediamente a 1.72. La "Vecchia Signora" non ha ancora subito gol, il sesto No Goal consecutivo dei bianconeri è proposto su Cplay a 1.61 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.65. La "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-3 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.65.