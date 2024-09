Pronostici Serie A, quote e statistiche di Torino-Lazio

Un inizio di campionato da incorniciare per il Torino di Paolo Vanoli . La compagine granata con 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 giornate del torneo vanta ben 11 punti in classifica .

Il Torino gioca in casa contro la Lazio. La compagine allenata da Marco Baroni in campionato è reduce dal “2-1” subito a Firenze, una sconfitta che è stata parzialmente cancellata con la vittoria ottenuta in Europa League contro la Dinamo Kiev (3-0).

Nessun "2" con i biancocelesti in campo

L’undici biancoceleste parte leggermente con i favori del pronostico, il “2” (esito mai uscito con Dia e compagni in campo in Serie A) è offerto a circa 2.50 mentre il segno 1 è proposto mediamente a 2.90. La Lazio contro i granata non perde a Torino da ben 5 stagioni consecutive (3 vittorie e 2 pareggi). La “combo” che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4 è offerta su Cplay a 1.72 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.75.