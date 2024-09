Pronostici Serie A, Roma-Venezia: quote e statistiche del match

Terza sfida nel giro di pochi giorni per la Roma di Ivan Juric . La compagine giallorossa dopo aver battuto l' Udinese (3-0) in campionato non è andata oltre l'1-1 contro l' Athletic Bilbao di Ernesto Valverde . Allo stadio Olimpico ora giunge il Venezia di Eusebio Di Francesco , squadra che la scorsa settimana con il 2-0 ottenuto contro il Genoa è salita a quota 4 punti in classifica .

Gianluca Mancini e compagni non navigano in acque molto più sicure. Nel dettaglio la Roma prima di vincere contro l'Udinese aveva fatto registrare soltanto 3 pareggi (0-0 contro Cagliari e Juventus e 1-1 con il Genoa) e una sconfitta (2-1 in casa contro l'Empoli).

Focus sul numero di reti

La Roma nonostante abbia disputato un inizio di stagione al di sotto delle aspettative parte comunque con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto mediamente a 1.44 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.62.

Con i "Lagunari" in campo non è ancora mai uscita la "Somma Gol 3", la possibilità che questo match termini con esattamente 3 reti è offerta su Cplay a 3.75 mentre su Goldbet e Lottomatica quadruplica una qualsiasi puntata. Il "semplice" Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro invece regala una quota pari a 1.68.