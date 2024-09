Sudtirol-Palermo, il pronostico: tra Under e Over i bookie dicono...

La manita incassata in Coppa Italia dal Napoli non fa bene al morale di un Palermo che in campionato stava cercando di rimettersi in carreggiata. Due vittorie, ottenute in trasferta contro Cremonese e Juve Stabia , e due pareggi: questo il bilancio dell’ultimo mese a tinte rosanero .

Parità al riposo? Ecco le quote

Il Sudtirol sarà il prossimo avversario dei siciliani, alle prese con una formazione che fin qui non ha conosciuto mezze misure: tre vittorie e altrettante sconfitte. Tre come le uscite dell’Over 2,5 in altrettante partite giocate al Druso per la squadra di Federico Valente. Il Palermo viaggia con 5 gol fatti e subìti, prevalenza quindi di No Goal e Under 2,5 per Brunori e compagni.

Secondo i bookmaker a prevalere sarà il “partito” dell’Under 2,5 in un contesto - sulla carta - di grande equilibrio. Curiosità, le partite del Sudtirol non sono mai terminate sullo 0-0 al riposo, che invece il Palermo ha fatto registrare in 3 occasioni.

L’X primo tempo è proposto a 1.96 da Cplay, a 1.95 da Elabet e William Hill. Il Palermo che segna almeno un gol nei secondi 45’ è un'opzione offerta mediamente a 1.90.