Pronostico Villarreal-Las Palmas, occhio all'esito "ritardatario"

Villarreal, tanti "Goal" ma nessun...

Va detto subito che a prima vista sembra un match dall’esito scontato. Il Sottomarino Giallo ha perso (male) solo contro il Barcellona, per il resto ha messo insieme quattro vittorie e due pareggi.

Las Palmas desolatamente ultimo, senza successi e tre punti all’attivo (altrettanti pareggi), tutti racimolati in casa. Ben 14 gol fatti e subìti per il Villarreal, che ha sempre messo a referto l’esito Goal (con l’Over 2,5 che ha risposto presente 6 volte su 7).

L’esito “ritardatario”? L’1 primo tempo, che con il Sottomarino Giallo in campo (sia in casa che fuori) non si è ancora visto. L’ipotesi che possa materializzarsi proprio all’Estadio de la Ceramica vale 1.95 per il bookie Cplay, 1.92 per Elabet e 1.90 per William Hill.