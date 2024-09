Pronostici Champions League, Slovan Bratislava-Manchester City: le quote del match

Sulla carta non poteva esserci avversario migliore per cercare di riscattare lo "0-0" ottenuto all' Etihad Stadium contro l' Inter . Il palinsesto della seconda giornata di Champions League prevede la sfida tra lo Slovan Bratislava , reduce dal 5-1 subito sul campo del Celtic , ed il Manchester City .

La squadra di Guardiola in trasferta non perde dal lontano 6 dicembre 2023. I "Citizens" da quel giorno lontano dai lidi amici hanno fatto registrare la bellezza di 17 successi e 3 pareggi.

Dominio Citizens, occhio all'Over 3,5 Ospite

Quota estremamente popolare per il segno 2. La vittoria di Erling Haaland e compagni è in lavagna solamente a 1.05 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per 6.85. Dominio totale dei "Citizens"? L'Over 3,5 Ospite è proposto su Cplay a 1.83 mentre su Eurobet e Sisal paga rispettivamente 1.80 e 1.88. La possibilità che il Manchester City vinca entrambi i tempi di gioco si gioca a 1.56.